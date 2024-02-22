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اصطدام سفينة بجسر فوق ممر مائيّ في الصين

أخبار دولية
2024-02-22 | 02:47
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اصطدام سفينة بجسر فوق ممر مائيّ في الصين
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اصطدام سفينة بجسر فوق ممر مائيّ في الصين

قُتل شخصان، بعد اصطدام سفينة بجسر، فوق ممر مائيّ، في دلتا، نهر اللؤلؤ، في القرب من مدينة قوانغتشو، ممّا أدى إلى انهيار جزء من الجسر وسقوط مركبات في المياه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية.
 
وأكّدت إدارة السلامة البحرية في قوانغتشو في بيان، عبر حسابها على منصة وي تشات للتواصل الاجتماعيّ إنّ السفينة كانت مبحرة من مدينة فوشان إلى منطقة، في جنوب قوانغتشو، عندما اصطدمت بالجسر، في ممر هونغ تشيلي المائيّ.
 
وسقطت أربع مركبات ودراجة نارية من فوق الجسر.

وقال تلفزيون الصين المركزيّ إنّ مركبتين - من بينهما حافلة - سقطتا في المياه في حين سقطت ثلاث مركبات على السفينة.

ولم يكن على متن الحافلة سوى السائق.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قد نجا.

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