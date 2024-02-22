سفينة إستهدفها الحوثيون لا تزال طافية في البحر الأحمر بانتظار نقلها إلى جيبوتي

بعد استهدافها بصاروخ من المتمردين الحوثيين في اليمن، لا تزال سفينة شحن مهجورة تطفو في مياه خليج عدن في انتظار إمكانية قطرها إلى جيبوتي الأسبوع الحالي، بحسب ما قال مشغل السفينة لوكالة فرانس برس الخميس.



وتضررت سفينة الشحن "روبيمار" التي ترفع علم بليز وهي مسجلة في بريطانيا وتديرها شركة لبنانية وتحمل أسمدة قابلة للإحتراق، في هجوم صاروخي الأحد تبناه المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران.



وقالت شركة "بلو فليت غروب" المشغلة للسفينة إنه تم إجلاء طاقمها إلى جيبوتي بعدما أصاب صاروخ جانب السفينة، ما تسبب في دخول المياه إلى غرفة المحرك وانحناء مؤخرها.



وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"بلو فليت" روي خوري لفرانس برس أن صاروخًا ثانيًا أصاب سطح السفينة دون التسبب في أضرار جسيمة.



وأعلن الحوثيون الإثنين مسؤوليتهم عن الهجوم على السفينة، قائلين إنها "معرضة للغرق في خليج عدن بعد تعرضها لإصابة بالغة".