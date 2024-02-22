الكرملين: تعليقات بايدن عن بوتين تحط من قدر الولايات المتحدة

رأى الكرملين أنّ التعليقات، التي أدلى بها الرئيس الأميركيّ جو بايدن عن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين تحط من قدر الولايات المتحدة وأولئك، الذين يستخدمون مثل هذه المفردات.



ووصف بايدن بوتين بأنّه مجنون، خلال حملة لجمع التبرعات، في سان فرانسيسكو.



وحذّر من أنّ هناك دائمًا، خطر نشوب صراع نوويّ ولكن التهديد الوجوديّ للإنسانية يظل كامنًا في المُناخ.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ استخدام رئيس الولايات المتحدة لمثل هذه اللغة عن رئيس دولة أخرى من غير المرجح أن يسيء إلى رئيسنا بوتين، لكنّه يحط من قدر أولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات.



وأضاف بيسكوف: "ربما كانت التعليقات نوعًا من المحاولة للظهور كراعي بقر في هوليوود، لكن بصراحة لا أعتقد أن ذلك ممكنًا."



وتساءل عمّا "إذا استخدم بوتين كلمة فظة واحدة لمخاطبتكم؟"



فأعرب عن اعتقاده بأنّ مثل هذه المفردات تحط من قدر أميركا نفسها.