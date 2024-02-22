هجوم صاروخيّ على سفينة قبالة السواحل اليمنية

أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحريّ بأنّ هجومًا صاروخيًا استهدف سفينة تبحر، في خليج عدن، قبالة السواحل اليمنية، ما تسبب بنشوب حريق على متنها.



وأوضحت "يو كاي أم تي أو"، التي تديرها القوات البحرية الملكية أنّ سفينة هوجمت بصاروخين، ما أدّى إلى نشوب حريق على متنها.



وأشارت إلى أنّ قوات التحالف تستجيب للحادثة.