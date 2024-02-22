خطوط بروكسل تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل...

أعلنت خطوط بروكسل الجوية اليوم الخميس أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل بداية من 24 آذار.



ومثل العديد من شركات الطيران الأخرى، علقت شركة الطيران البلجيكية الرحلات إلى إسرائيل بعد هجوم السابع من تشرين

الأول الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقالت الشركة في بيان إن قرار إستئناف الرحلات الجوية إتخذ "بعد دراسة متأنية بالتعاون مع جميع الإدارات المعنية".



وستبدأ شركة الطيران التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا من بروكسل إلى تل أبيب.