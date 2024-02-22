كييف تتهم موسكو باستخدام صواريخ كورية شمالية في هجمات

اتهمت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية، في عدة هجمات على أهداف مدنية، في أوكرانيا خلّفت أكثر من 20 قتيلًا.



وقالت الاستخبارات الأوكرانية: "بحسب التحقيق، أطلقت القوات الروسية أكثر من 20 سلاحًا كوريًا شماليًا فوق أوكرانيا."



وأضافت: "قُتل 24 مدنيًا على الأقلّ وأُصيب أكثر من مئة بجروح خطيرة."



وأشارت إلى أنّ الأسلحة المذكورة هي صواريخ بالستية من طراز هواسونغ-11.