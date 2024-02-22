روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أنّ قواتها سيطرت على بوبيدا.



وهي قرية صغيرة تقع على مسافة خمسة كيلومترات، غرب مدينة دونيتسك، في شرق أوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "على جبهة دونيتسك، حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية قرية بوبيدا وحسنت مواقعها على طول خط المواجهة."