تصعيدٌ جديدٌ في المواقفِ بين موسكو وكييف

أعلن الرئيس الروسيّ السابق دميتري ميدفيديف أنّ القواتِ الروسية قد تحتاج الوصول إلى العاصمةِ الأوكرانية كييف لتحقيقِ أهداف.



وشددَ ميدفيديف، في مقابلةٍ تلفزيونية، على أنّ الروس والأوكرانيين أمةٌ واحدةٌ وأنّ الحكومةَ الأوكرانيةَ، التي تُسميها موسكو نظام كييف، يجب أن تسقط.