سلطات حركة طالبان تنفذ في ملعب حكم الإعدام في حق شخصين أدينا بتهمة القتل

نفذت سلطات حركة طالبان في ملعب لكرة القدم في شرق أفغانستان حكم الإعدام في حق رجلين أدينا بتهمة القتل، على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.



وأعدم الرجلان رميا بالرصاص في ملعب رياضي في مدينة غزنة تجمع فيه آلاف الرجال الذين أتوا لحضور تنفيذ حكم الإعدام.



وحضرت في الملعب عائلات الضحايا التي رفضت العفو عن الرجلين.

