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ممثل ايران أمام محكمة العدل الدولية تل ابيب انتهكت القانون الدوليّ عبر تغييرات ديموغرافية
أخبار دولية
2024-02-22 | 08:01
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ممثل ايران أمام محكمة العدل الدولية تل ابيب انتهكت القانون الدوليّ عبر تغييرات ديموغرافية
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ممثل ايران أمام محكمة العدل الدولية تل ابيب انتهكت القانون الدوليّ عبر تغييرات ديموغرافية
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