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زعيم الحوثيين: أدخلنا سلاح الغواصات في هجماتها على السفن
أخبار دولية
2024-02-22 | 10:40
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زعيم الحوثيين: أدخلنا سلاح الغواصات في هجماتها على السفن
زعيم الحوثيين: العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب وخليج عدن مستمرة ونتجه للتصعيد
أعلن عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن اليوم، أن الجماعة أدخلت "سلاح الغواصات" في هجماتها على السفن، فيما يقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.
وقال في كلمة بثها التلفزيون: "العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب وخليج عدن مستمرة ونتجه للتصعيد".
أخبار دولية
الحوثيين
عبدالملك الحوثي
سلاح الغواصات
السفن
البحر الأحمر
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