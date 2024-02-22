والدة نافالني تمكنت من رؤية جثمان ابنها: مسؤولون روس يضغطون عليّ من أجل دفنه "سرا"

أعلنت والدة المعارض الروسي أليكسي نافالني اليوم، أن محققين رافقوها لرؤية جثمان ابنها بعد أيام من منعها من دخول المشرحة.



وقالت ليودميلا في مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من ساليخارد، أقرب بلدة للسجن الذي توفي فيه في المنطقة القطبية الأسبوع الماضي: "مساء أمس أخذوني سرا إلى المشرحة حيث رأيت أليكسي".

وكشفت والدة نافالني أن مسؤولين روس يضغطون عليها لإجراء دفن "سري" لابنها.



وقالت: "إنهم يبتزونني، يضعون شروطًا بشأن مكان وزمان وكيفية دفن أليكسي. هذا غير قانوني". وأضافت: "يريدون أن يتم ذلك سراً".