الجيش الأميركي: صاروخان للحوثيين أصابا ناقلة ذات ملكية بريطانية في البحر الأحمر

الولايات المتحدة، حوثيين، البحر الأحمر

أفاد الجيش الأميركي بأن صاروخين للحوثيين أصابا ناقلة بضائع ذات ملكية بريطانية في البحر الأحمر اليوم الخميس، مما تسبب في أضرار وإصابة طفيفة لشخص واحد.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه في وقت سابق من اليوم، أسقطت الولايات المتحدة ست طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر بعدما تحدد أنها مصدر تهديد وشيك للسفن الحربية للولايات المتحدة والحلفاء.