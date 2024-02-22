بوتين يسخر من تصريحات بايدن "الوقحة"

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وصف نظيره الأميركي جو بايدن له بأنه "مجنون" وشتمه بألفاظ نابية، معتبراً أنه رد مناسب من بايدن بعدما اعتبره بوتين أفضل لروسيا من دونالد ترامب.



وقال بوتين لصحافي في التلفزيون الروسي إنها "وقاحة نعم". وأضاف أن بايدن "لن يقول لي فولوديا (تصغير لاسم فلاديمير بالروسية) أحسنت، شكراً لقد ساعدتني كثيراً".