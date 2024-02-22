تفكيك احدى "أهم" شبكات المهربين لعبور المانش

أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم، أنه تم الاربعاء تفكيك إحدى "أهم" شبكات المهربين التي تنظم رحلة الزوارق عبر المانش، في عملية دولية واسعة.



وقالت وكالة الشرطة الأوروبية في بيان إن 19 شخصا اعتقلوا في ألمانيا في هذه العملية التي شاركت فيها السلطات الفرنسية والبلجيكية والألمانية، بتنسيق من يوروبول ويوروجست.



وأوضحت يوروبول أن التحقيق الذي استمر عاما ونصف "ركز على شبكة عراقية كردية يشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين غير نظاميين من الشرق الأوسط وشرق افريقيا من فرنسا إلى المملكة المتحدة".



وقامت الشبكة بذلك باستخدام "زوارق مطاطية رديئة النوعية" غير مناسبة وغير آمنة لنقل أكثر من 10 أشخاص، بحسب الوكالة.



وأضافت: "مع ذلك ينقل المهربون حوالي خمسين مهاجرا في كل زورق. وفي المجمل، جمع المحققون أدلة تربط ما لا يقل عن 55 عملية تهريب للبشر تم تسهيلها من قبل هذه الشبكة".



وأوضحت يوروبول أن "المشتبه بهم... نظموا شراء وتخزين ونقل زوارق مطاطية بهدف استخدامها لاحقا في تهريب مهاجرين من الشواطئ القريبة من مدينة كاليه الفرنسية إلى المملكة المتحدة". وتقاضوا "ما بين ألف وثلاثة آلاف يورو عن كل مهاجر ينقل في هذه الزوارق المطاطية الخطيرة".



وقالت يوروبول إن السلطات الألمانية نشرت أكثر من 650 عميلا يوم تنفيذ العملية التي تم خلالها مداهمة 28 موقعا في ألمانيا و19 منزلا وتسعة مواقع تخزين.