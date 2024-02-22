صندوق النقد الدولي: نحرز "تقدما ممتازا" في المحادثات مع مصر

كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك اليوم، أن الصندوق يحرز تقدما ممتازا في محادثاته مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرضه للبلاد، وأنه تم الاتفاق على العناصر الرئيسية لبرنامج للإصلاح الشامل.