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بوريل: اتفاق في الرأي داخل مجموعة العشرين على الحاجة إلى حل الدولتين
أخبار دولية
2024-02-22 | 12:58
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بوريل: اتفاق في الرأي داخل مجموعة العشرين على الحاجة إلى حل الدولتين
كشف مسؤول السياسة بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم، أن اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بالبرازيل شهد اتفاقا في الرأي على الحاجة إلى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال بوريل للصحفيين: "الجميع هنا، الجميع. لم أسمع أحدا يعارض ذلك. هناك مطالبة قوية بحل الدولتين... إنه توافق في الرأي بيننا".
وحظيت وجهة نظر بوريل بتأييد مندوبين آخرين قالوا إن كل متحدث تناول الحرب في غزة دعا إلى حل الدولتين.
وقال بوريل: "هناك قاسم مشترك: لن يكون هناك سلام... ولن يكون هناك أمن مستدام لإسرائيل ما لم يكن لدى الفلسطينيين أفق سياسي واضح لبناء دولتهم".
وذكر أن الأزمة في غزة تمتد إلى الضفة الغربية التي "تغلي بشدة" مع مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين "مدنيين فلسطينيين".
وأعلن أنه طلب من البرازيل، الدولة المضيفة لقمة مجموعة العشرين، أن "توضح للعالم تأييد الجميع في مجموعة العشرين هذا الحل".
وقال: "علينا أن نحشد قدرتنا السياسية للدفع باتجاه تنفيذ هذا الحل. وما عدا ذلك فهو مجرد أمنيات".
وعبر عن توقعاته بأن تتقدم الدول العربية باقتراح لتحقيق السلام في غزة خلال الأيام المقبلة.
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