القوات الإسرائيلية تنسحب من مجمع ناصر الطبي في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مجمع ناصر الطبي في القطاع اليوم الخميس بعد أسبوع من مداهمته.



وقالت في بيان: "قوات الاحتلال الاسرائيلي تنسحب من مجمع ناصر الطبي وتتمركز في محيطه وتحاصره".



وتقول منظمة الصحة العالمية إن المستشفى الواقع في خان يونس، وهو ثاني أكبر مستشفى في غزة ويحظى بأهمية كبيرة في ظل الشلل الذي أصاب الخدمات الصحية بالقطاع، توقف عن العمل الأسبوع الماضي بعد حصار إسرائيلي استمر أسبوعا أعقبته مداهمة.