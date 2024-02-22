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صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس تُبحث في باريس

أخبار دولية
2024-02-22 | 13:12
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صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس تُبحث في باريس
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صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس تُبحث في باريس

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