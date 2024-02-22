الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب دعمها لروسيا

تعتزم الولايات المتحدة فرض "عقوبات إضافية" على إيران بسبب دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض الخميس.



وقال جون كيربي "ردا على دعم إيران المستمر للحرب الوحشية الروسية، سنفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام القادمة، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات في حال قامت إيران ببيع صواريخ بالستية لروسيا".