الحوثيون: نفّذنا ثلاث عمليات عسكرية

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم، أن الجماعة نفذت ثلاث عمليات عسكرية، شملت استهداف السفينة آيلاندر في خليج عدن بصواريخ بحرية وإيلات الإسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.



وكشف المتحدث يحيى سريع في كلمة بثها التفزيون أن الهجمات استهدفت أيضا مدمرة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.