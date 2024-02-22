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البرازيل: دعم واسع في مجموعة العشرين لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أخبار دولية
2024-02-22 | 14:12
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البرازيل: دعم واسع في مجموعة العشرين لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
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البرازيل: دعم واسع في مجموعة العشرين لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا وجود "إجماع" بين أعضاء مجموعة العشرين لدعم حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في اختتام اجتماع وزراء خارجية المجموعة في ريو دي جانيرو.
     
وقال فييرا للصحافيين إن هناك "إجماعا فعليا على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع بين إسرائيل وفلسطين". 

وأوضح مصدر في الخارجية البرازيلية لوكالة فرانس برس أن "كل وزير تناول هذه القضية عبّر عن دعمه" لحل الدولتين، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء الوزراء "كبير".

أخبار دولية

البرازيل

مجموعة العشرين

حل الدولتين

إسرائيل

فلسطين

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