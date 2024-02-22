حكومة نتنياهو وافقت على إرسال مفاوضين لمحادثات الهدنة المنعقدة في باريس

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت على إرسال مفاوضين إلى محادثات الهدنة في غزة المنعقدة في باريس.