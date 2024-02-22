البيت الأبيض: واشنطن لم تتأكد بعد من إرسال إيران صواريخ باليستية لروسيا

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم، أن إيران تزود روسيا بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة والقنابل الجوية الموجهة وذخيرة المدفعية.



لكنه أشار إلى أن واشنطن لم تتأكد بعد من نقل أي صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا.



وذكرت رويترز في قصة حصرية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية أرض-أرض القوية، وذلك نقلا عن ستة مصادر، في تعزيز للتعاون العسكري بين البلدين الخاضعين للعقوبات الأميركية.