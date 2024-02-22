البيت الأبيض: على السلطات الروسية تسليم جثمان نافالني إلى والدته

اعلن البيت الأبيض الخميس أن على السلطات الروسية تسليم جثمان أليكسي نافالني إلى والدته، بعد أيام من وفاته في أحد سجون القطب الشمالي.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين في واشنطن "على الروس أن يعيدوا لها ابنها" حتى تتمكن والدة نافالني من "إحياء ذكرى ابنها... وشجاعته وخدمته لوطنه بالشكل المناسب".