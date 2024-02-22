البيت الأبيض: المحادثات بشأن الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة "تسير بشكل جيد"

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض الخميس أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة "تسير بشكل جيد".



وقال جون كيربي "المؤشرات الأولية لدينا من بريت (ماكغورك) تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد"، موضحا أن المبعوث زار القاهرة الأربعاء وكان في إسرائيل الخميس لعقد اجتماعات مع الحكومة وكذلك مع عائلات رهائن أميركيين.