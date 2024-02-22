الدنمارك تبرم اتفاقا أمنيا ثنائيا مع أوكرانيا يمتد عشر سنوات

أبرمت الدنمارك اتفاقا أمنيا ثنائيا مدته عشر سنوات مع أوكرانيا، حسبما أعلنت ستوكهولم الخميس، بعد توقيع كييف اتفاقات مماثلة مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.



وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان إن "الاتفاق يعني أن الدعم العسكري والمدني المستقبلي سيتم تأطيره على مدى السنوات العشر المقبلة في اتفاق سياسي ثنائي" يموله الصندوق الدنماركي لأوكرانيا الذي تبلغ قيمته حاليا 69,1 مليار كرونة (9,3 مليار يورو).



بالإضافة إلى هذا الاتفاق، أعلنت الدنمارك أنها ستمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1,7 مليار كرونة (229 مليون يورو)، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع في بيان.

