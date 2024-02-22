كوليبا في وارسو لضمان نقل المساعدات العسكرية لكييف عبر الحدود

توجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى وارسو الخميس لضمان نقل المساعدات العسكرية الغربية الى بلاده "دون عقبات"عبر الحدود بين البلدين التي أغلقها متظاهرون بولنديون.



وكتب كوليبا على منصة اكس "لقد أجريت محادثات صريحة" لأكثر من ساعة مع مسؤولين من حكومة وبرلمان بولندا. وتابع "أثمن القرارات التي ستسمح بتسليم المعدات العسكرية والإنسانية لاوكرانيا دون عقبات".



وأضاف أن "كييف ووارسو تدركان بوضوح من عدونا المشترك" في إشارة إلى روسيا، وتسعيان "لحل القضايا الشائكة".



وبولندا من بين أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ الغزو الروسي قبل عامين، لكن العلاقات بين وارسو وكييف توترت في الأشهر الأخيرة بسبب الخلافات التجارية.

