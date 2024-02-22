وزارة الصحة في غزة: القوات الإسرائيلية تعاود اقتحام مجمع ناصر الطبي

أفادت وزارة الصحة بغزة الخميس، بأن القوات الإسرائيلية عاودت اقتحام مجمع ناصر الطبي، وهو أكبر مستشفى لا يزال يعمل في القطاع، بعد وقت قصير من الانسحاب منه.



وقالت الوزارة: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعاود اقتحام مجمع ناصر الطبي بأربع ناقلات جند".