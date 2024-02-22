البيت الأبيض: مبعوث الشرق الأوسط أجرى محادثات بناءة في مصر وإسرائيل

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك عقد اجتماعات "بناءة" في مصر وإسرائيل.



وأكد أن واشنطن ما زالت ملتزمة تماما ببذل كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة مقابل هدنة ممتدة في القتال.



وفي حديثه في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، لم يؤكد كيربي تقريرا لأكسيوس أفاد بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) بيل بيرنز سيجتمع في باريس مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين.



وقال كيربي: "لا أستطيع تأكيد تقارير بعينها عن باريس، لكن يمكنني أن أؤكد لكم بالتأكيد أن المناقشات مستمرة".