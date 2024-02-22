بايدن التقى أرملة نافالني وابنته في كاليفورنيا

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن على انفراد الخميس في كاليفورنيا أرملة وابنة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في سجن روسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وجاء في بيان أن بايدن التقى يوليا وداشا نافالنايا في سان فرانسيسكو "ليعبر عن تعازيه الصادقة لخسارتهما المروعة". وأفاد البيان بأن بايدن أكد مجددا الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا الجمعة.