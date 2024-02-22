رئيس السنغال: فترة ولايتي تنتهي في 2 نيسان

أعلن رئيس السنغال ماكي سال أن الثاني من نيسان سيشهد نهاية فترة ولايته في رئاسة البلاد، غير أنه استبعد الانتهاء من عملية انتخاب رئيس جديد قبل ذلك الوقت.



ويأتي إعلانه بعد أن قضت محكمة الأسبوع الماضي بأن تأجيل الانتخابات لعشرة شهور غير قانوني. وكان من المقرر في الأساس إجراء الانتخابات في 25 فبراير شباط.



وقال سال خلال مقابلة تلفزيونية: "الثاني من نيسان 2024 سيكون نهاية فترة ولايتي في رئاسة البلاد، ونهاية علاقتي الملزمة مع الشعب السنغالي رئيسا للجمهورية. أرجو حسم هذا الجدل بوضوح".



لكن سال قال إنه لا يستطيع إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات قبل إجراء حوار وطني.



وأشار الى أنه من المقرر بدء الحوار يوم الاثنين ومن المرجح أن ينتهي بحلول يوم الثلاثاء.