شهيد وأربعة جرحى في قصف إسرائيلي على سيارة في جنين بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون الخميس في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأظهرت لقطات فيديو من مكان الواقعة الخميس سيارة مشتعلة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت ناشطا مطلوبا للدولة العبرية.



كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية أن "طائرة مُسيرة قصفت المركبة في ساحة مخيم جنين".



ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب تعليق من وكالة فرانس برس.



وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد ساعات من قيام مسلحين فلسطينيين بفتح النار على سيارات على طريق سريع مزدحم بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثمانية آخرين.