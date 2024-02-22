الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على أكثر من 500 هدف بالتزامن مع ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا

كشف نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو لرويترز، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أكثر من 500 هدف يوم الجمعة بالتزامن مع الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال أدييمو إن الإجراء، الذي يتم اتخاذه بالشراكة مع دول أخرى، سيستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي فضلا عن شركات في دول ثالثة تساعد في تسهيل وصول روسيا للسلع التي تريدها.



وتسعى واشنطن لمحاسبة روسيا عن الحرب وكذلك عن وفاة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.