توجيه اتهامات لأربعة أشخاص في الولايات المتحدة بشبهة نقل أسلحة إيرانية الصنع

أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس، أنه جرى توجيه اتهامات لأربعة أشخاص بعدما اعترضت البحرية الأميركية سفينة في بحر العرب الشهر الماضي تنقل أسلحة يشتبه في أنها إيرانية الصنع.



ولقي اثنان من قوة عمليات خاصة بالبحرية الأميركية حتفهما خلال العملية.