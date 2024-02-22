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وزير الداخلية الفرنسي يعلن طرد إمام تونسي "متطرف" من البلاد

أخبار دولية
2024-02-22 | 17:58
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وزير الداخلية الفرنسي يعلن طرد إمام تونسي &quot;متطرف&quot; من البلاد
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وزير الداخلية الفرنسي يعلن طرد إمام تونسي "متطرف" من البلاد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر منصة إكس، طرد إمام تونسي من البلاد على خلفية اتهامات "تطرف" والإدلاء "بتصريحات غير مقبولة".

وقال دارمانان: "تم للتو طرد الإمام المتطرف محجوب محجوبي من أراضينا بعد أقل من 12 ساعة على اعتقاله. لن ندع شيئا يفعله أي شخص يمر مرور الكرام".

أخبار دولية

جيرالد دارمانان

طرد

إمام تونسي

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