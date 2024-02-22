منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمل تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية هجوم مارع بسوريا

حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس، تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية استخدام غاز خردل في هجوم وقع عام 2015 في بلدة مارع السورية.



وأكدت المنظمة ما ورد في تقاريرها السابقة بشأن استخدام غاز الخردل في هجوم مارع الواقعة قرب الحدود السورية مع تركيا.



وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في لاهاي: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن وحدات من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هي التي نفذت الهجوم بالأسلحة الكيميائية في الأول من أيلول 2015 في مارع بسوريا".



وأشارت في بيان، الى أنه "تم استعمال المادة الكيميائية عبر مدفع واحد أو أكثر".



وأكدت أنها حددت هوية أربعة أشخاص مسؤولين عن الهجوم، لكنها لم تذكر أسماءهم.



وأصيب ما لا يقل عن 11 شخصا في الهجوم على البلدة التي كانت تسيطر عليها المعارضة في محافظة حلب قرب الحدود التركية. وتعرضت البلدة لقصف من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية يومي 1 و3 أيلول 2015.



وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية": "عند الارتطام، تسربت مما لا يقل عن ستة مقذوفات مادة سوداء لزجة ذات رائحة "لاذعة" و"تشبه الثوم"".



وأشارت الى أن "ما لا يقل عن 11 شخصا تعرضوا للمادة السائلة عانوا من أعراض تتفق مع التعرض لخردل الكبريت".



ويأتي تقرير فريق التحقيق في أعقاب النتيجة التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2022 والتي تفيد باستخدام غاز الخردل.



وخلص تقرير صدر عام 2015 إلى أنه جرى استخدام غاز الخردل في هجوم على مارع في 21 آب 2015، ما أسفر عن مقتل رضيع واحد على الأقل.