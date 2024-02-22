الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البرلمان الألباني يقر اتفاقية الهجرة مع إيطاليا رغم الجدل
أخبار دولية
2024-02-22 | 18:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
البرلمان الألباني يقر اتفاقية الهجرة مع إيطاليا رغم الجدل
أقرّ البرلمان الألباني الخميس اتفاقا مثيرا للجدل أُبرم مع إيطاليا لاستضافة مركزين لاستقبال مهاجرين يتم إنقاذهم في المياه الإيطالية.
وأقر تمرير الاتفاق الذي كانت يحتاج لغالبية بسيطة بعدما حصل على تأييد 77 نائبا في البرلمان المكوّن من 140 مقعدا، فيما قاطعت المعارضة التصويت.
وفي روما، أشادت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني بإقرار البرلمان الألباني "اتفاق التعاون مع إيطاليا ضد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".
وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تقف ألبانيا جنبا إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن تيرانا تساعد في "مشاركة عبء يتعيّن على أوروبا مواجهته بشكل موحّد كأسرة متكاملة في مواجهة تحد خطر يتجاوز الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار".
وأواخر الشهر الماضي، وافقت المحكمة الدستورية على الاتفاق ما مهّد الطريق لعقد جلسة التصويت الخميس.
وبعد التصويت، انتقدت المعارضة الاتفاق.
وقال زعيم المعارضة اليمينية غزمنت باردي للصحافيين إن "اتفاق الهجرة يضر بالأمن القومي وسلامة الأراضي والمصلحة العامة".
ونددت أحزاب المعارضة في البلدين بالاتفاق مرات عدة، كما نددت به مجموعات حقوقية، ما أدى إلى طعن ضده تولت أعلى محكمة في ألبانيا النظر فيه.
وجاءت موافقة البرلمان بعد أسابيع على تصويت النواب الإيطاليين لصالح الاتفاق إذ دعمه مجلس النواب بغالبية 155 صوتا مع معارضة 115 وامتناع نائبين عن التصويت.
ويسمح الاتفاق ببناء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني حيث سيتم تسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى منشأة في منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
ويتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا لثلاثة آلاف شخص كحد أقصى.
ودانت "لجنة الإنقاذ الدولية"، وهي منظمة غير حكومية، الاتفاق باعتباره "لاإنساني".
وقالت منظمة "سي ووتش" الإيطالية غير الحكومية: "عندما نرى الظروف في مراكز الاحتجاز الإداري هنا في إيطاليا، يتوقع أن تشكل المراكز الجديدة في ألبانيا كارثة جديدة لحقوق الإنسان".
ووصفت منظمة العفو الدولية الاتفاق بأنه "غير قانوني وغير قابل للتطبيق".
لكن السلطات الألبانية ردّت عبر الإشارة إلى أن الاتفاق يتوافق مع معاهدات سابقة تم التوقيع عليها مع إيطاليا ويمتثل للقانون الدولي ودستور البلاد.
وستموّل إيطاليا كلفة بناء المركزين والمنشآت اللازمة لهما كما ستغطي تكاليف توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وفق السلطات الألبانية.
أخبار دولية
ألبانيا
إيطاليا
الهجرة
التالي
سلطات حركة طالبان تنفذ في ملعب حكم الإعدام في حق شخصين أدينا بتهمة القتل
روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-21
إيطاليا تلقي القبض على 12 بتهمة تهريب مهاجرين بزوارق سريعة من تونس
أخبار دولية
2024-02-21
إيطاليا تلقي القبض على 12 بتهمة تهريب مهاجرين بزوارق سريعة من تونس
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-18
اوكرانيا تخسر منطقة استراتيجية…والسبب الهجرة غير الشرعية في أميركا!
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-18
اوكرانيا تخسر منطقة استراتيجية…والسبب الهجرة غير الشرعية في أميركا!
0
أخبار دولية
2024-02-15
بلينكن يشيد بالشراكة "الاستثنائية" مع ألبانيا في زيارته الأولى الى تيرانا
أخبار دولية
2024-02-15
بلينكن يشيد بالشراكة "الاستثنائية" مع ألبانيا في زيارته الأولى الى تيرانا
0
أخبار دولية
2024-02-14
الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يوجهون اتهاماً لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة بهدف عزله
أخبار دولية
2024-02-14
الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يوجهون اتهاماً لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة بهدف عزله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:09
تقدّم إيجابيّ مع حماس في شأن المفاوضات (اللواء)
صحف اليوم
00:09
تقدّم إيجابيّ مع حماس في شأن المفاوضات (اللواء)
0
أخبار دولية
23:58
فرنسا تستضيف مؤتمرًا في شأن أوكرانيا
أخبار دولية
23:58
فرنسا تستضيف مؤتمرًا في شأن أوكرانيا
0
أخبار دولية
23:50
تأخر البضائع ورفع تكاليف الشحن بسبب الهجمات في البحر الأحمر
أخبار دولية
23:50
تأخر البضائع ورفع تكاليف الشحن بسبب الهجمات في البحر الأحمر
0
أخبار دولية
18:01
الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على أكثر من 500 هدف بالتزامن مع ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا
أخبار دولية
18:01
الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على أكثر من 500 هدف بالتزامن مع ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
23:40
البنتاغون: أوستن أثار الحاجة لتحسين تجنب الاشتباك مع منظمات إنسانية وضمان وصول مزيد من المساعدات للمدنيين
آخر الأخبار
23:40
البنتاغون: أوستن أثار الحاجة لتحسين تجنب الاشتباك مع منظمات إنسانية وضمان وصول مزيد من المساعدات للمدنيين
0
آخر الأخبار
2023-08-03
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و 14 جريحا في 7 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-08-03
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و 14 جريحا في 7 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
0
عالم الطبخ
2024-02-18
تعلموا كيفية تحضير شوربة الكرفس مع الكستناء والسلمون المشوي على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2024-02-18
تعلموا كيفية تحضير شوربة الكرفس مع الكستناء والسلمون المشوي على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
صحف اليوم
00:09
تقدّم إيجابيّ مع حماس في شأن المفاوضات (اللواء)
صحف اليوم
00:09
تقدّم إيجابيّ مع حماس في شأن المفاوضات (اللواء)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:42
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن رسوم جديدة... في الجزء الثاني: كيف ستصبح تكلفة خدمات النافعة؟
تقارير نشرة الاخبار
16:42
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن رسوم جديدة... في الجزء الثاني: كيف ستصبح تكلفة خدمات النافعة؟
0
السياحة في لبنان
14:05
كفردبيان الفائزة بلقب عاصمة المصايف العربية الشتوية بانتظاركم
السياحة في لبنان
14:05
كفردبيان الفائزة بلقب عاصمة المصايف العربية الشتوية بانتظاركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
كميل منسى طوى ٨٨ عاما من مسيرته ورحل
تقارير نشرة الاخبار
13:53
كميل منسى طوى ٨٨ عاما من مسيرته ورحل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أنطوان ملتقى جامع مجد المسرح من طرفيه... الإخراج والتمثيل
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أنطوان ملتقى جامع مجد المسرح من طرفيه... الإخراج والتمثيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المالية إلى الإضراب... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المالية إلى الإضراب... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمين العام لجمعية المصارف شرح مداخيل المصارف من الهندسات المالية وكيفية توزيعها
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمين العام لجمعية المصارف شرح مداخيل المصارف من الهندسات المالية وكيفية توزيعها
0
أخبار دولية
13:34
الحوثيون والبحر الاحمر.. إلى متى؟
أخبار دولية
13:34
الحوثيون والبحر الاحمر.. إلى متى؟
0
أخبار دولية
13:12
صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس تُبحث في باريس
أخبار دولية
13:12
صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس تُبحث في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
صباح مجدل زون.. بلا أمل
تقارير نشرة الاخبار
13:08
صباح مجدل زون.. بلا أمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
09:54
اصابات في غارة على مبنى في كفررمان (فيديو)
امن وقضاء
09:54
اصابات في غارة على مبنى في كفررمان (فيديو)
2
خبر عاجل
04:41
معلومات للـLBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم
خبر عاجل
04:41
معلومات للـLBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم
3
آخر الأخبار
03:44
ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة
آخر الأخبار
03:44
ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة
4
منوعات
12:43
سافرت 8 ساعات لحضور زفاف صديقتها... وعندما وصلت صُعقت بالحقيقة المرة!
منوعات
12:43
سافرت 8 ساعات لحضور زفاف صديقتها... وعندما وصلت صُعقت بالحقيقة المرة!
5
فنّ
06:46
مشاهد تفطر القلوب من جنازة ثناء دبسي... وزوجها سليم صبري في قمة الحزن (فيديو)
فنّ
06:46
مشاهد تفطر القلوب من جنازة ثناء دبسي... وزوجها سليم صبري في قمة الحزن (فيديو)
6
أخبار لبنان
10:31
شهيدان وجريحان في الغارة التي شُنّت على مبنى في كفررمان
أخبار لبنان
10:31
شهيدان وجريحان في الغارة التي شُنّت على مبنى في كفررمان
7
منوعات
10:25
بعد أيام على اختفائه... العثور على الجزء العلوي لطالب في دولة عربية: وتفاصيل صادمة عن الواقعة!
منوعات
10:25
بعد أيام على اختفائه... العثور على الجزء العلوي لطالب في دولة عربية: وتفاصيل صادمة عن الواقعة!
8
فنّ
06:35
سلّم نفسه للأجهزة الأمنية... محمد رمضان: أثق في نزاهة القضاء المصري
فنّ
06:35
سلّم نفسه للأجهزة الأمنية... محمد رمضان: أثق في نزاهة القضاء المصري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More