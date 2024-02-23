تأخر البضائع ورفع تكاليف الشحن بسبب الهجمات في البحر الأحمر

أكّد محللون من موديز لخدمات المستثمرين أنّ الهجمات على سفن تجارية، في البحر الأحمر، تؤدي إلى تأخر البضائع ورفع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف الطلب ووفرة

السفن يخففان من تأثيرها على التضخم.



وتُحوّل سفن تحمل بضائع تتراوح من الأثاث والملابس وحتى الغذاء والوقود بعيدًا من الطريق التجاريّ المختصر المار عبر قناة السويس، إلى الطريق الأطول والأعلى تكلفة حول أفريقيا، بسبب الهجمات، التي يشنها الحوثيون.



وسفن الحاويات هي المستخدم رقم 1 للمسار، الذي يربط بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس.



وأصبح معظمها يتجنب هذا المسار، فيما يمثل أكبر اضطراب لحركة التجارة العالمية، منذ الفترة الأولى لجائحة كوفيد-19.



وقال دانيال هارليد محلل قطاع النقل في شركة التصنيف الائتمانيّ وتحليل المخاطر إنّه من غير المتوقع أن يكون لعمليات التحويل تأثير كبير على التضخم لأنها ليست مدفوعة بالطلب.



ويتطلب تغيير مسار السفن للإبحار حول أفريقيا زيادة في عدد السفن بنسبة تتراوح بين ستة إلى عشرة في المئة، بسبب فترات الإبحار الأطول، التي تؤدي إلى إبطاء عودة السفن إلى نقاط انطلاقها، مما يرفع الأسعار الفورية، عند الطلب على بعض المسارات بأكثر من مئة في المئة.