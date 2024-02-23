فرنسا تستضيف مؤتمرًا في شأن أوكرانيا

يستضيف الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون الاثنين، مؤتمرًا دوليًا، لدعم أوكرانيا، وفق ما أفاد مكتبه.



وأكّد المكتب، في بيان، أنه مع دخول الغزو الروسيّ عامه الثالث، دُعي زعماء ووزراء أوروبيون، لحضور المؤتمر، للنظر في السبل المتاحة لتعزيز تعاون الشركاء لدعم أوكرانيا.



كما أكّد الرئيس البولنديّ أندريه دودا لقناة "بولسات" التلفزيونية أنّه سيحضر المؤتمر، لمناقشة مقترحات جديدة للحل وتقديم المساعدة لأوكرانيا.