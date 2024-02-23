بلينكن في بوينوس أيرس للقاء الرئيس الأرجنتينيّ الجديد

وصل وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن إلى بوينس أيرس، حيث من المقرّر أن يلتقي الرئيس الأرجنتينيّ الجديد الليبراليّ خافيير ميلي، في ختام جولة سريعة، في أميركا اللاتينية.



وتُعتبر هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأميركيّ إلى الأرجنتين، بعدما شارك الأربعاء والخميس في اجتماع نظرائه في مجموعة العشرين في البرازيل.



وتأتي زيارة بلينكن في الوقت الذي ترتفع حدة التوترات الاجتماعية تدريجًا، في الأرجنتين، حيث بدأت إجراءات التقشّف، التي اتخذتها حكومة ميلي الليبرالية المتطرّفة تترك آثارًا على المجتمع.