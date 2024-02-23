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صندوق النقد الدوليّ يوافق على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا
أخبار دولية
2024-02-23 | 01:47
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صندوق النقد الدوليّ يوافق على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا
أعلن صندوق النقد الدوليّ أنّه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا، في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار صُدّق عليها العام الماضي.
ولا تزال المساعدة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذيّ لصندوق النقد الدوليّ، لكن من المتوقع أن تحظى بها بشكل سريع.
وقال رئيس فريق تابع لصندوق النقد الدوليّ غافين غراي، بعد لقائه مسؤولين أوكرانيين، في وارسو: "كان الأداء في إطار البرنامج قويًا على الرغم من تحديات الحرب."
وقام الفريق بتقييم الأهداف، التي حُدّدت، قبل عام، عندما تمت الموافقة على برنامج المساعدات لأوكرانيا على مدى أربع سنوات.
وشدّد غراي على أنّ السلطات استوفت معايير الأداء الكمية جميعها ما عدا واحدًا "وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود".
وأشار فريق صندوق النقد الدوليّ إلى أنّ أوكرانيا سوف تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار، بعد الحرب.
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