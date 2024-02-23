مباحثات بين حماس ومصر

أجرى وفد حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسيّ للحركة إسماعيل هنية، عدة لقاءات مع رئيس المخابرات المِصرية اللواء عباس كامل والمساعدين.



وبحثوا في الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيليّ وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم والإغاثة والإيواء خصوصًا، في شمال القطاع.



كما بحثوا في مَلف تبادل الأسرى وكذلك ما تخطط له إسرائيل، في الأقصى، في ظل قرار الحكومة منع الفلسطينيين، في الضفة والداخل المحتل الصلاة، في المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.