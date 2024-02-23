طائرة مسيرة روسية قصفت مِنطقة تجارية في مدينة أوديسا

قصفت طائرة مسيرة روسية مِنطقة تجارية، في مدينة أوديسا، على البحر الأسود، في أوكرانيا، ممّا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أعلن الجيش الأوكرانيّ والحاكم الإقليميّ أوليه كيبر.



وأوضح الجيش أنّ روسيا أطلقت 31 طائرة مسيرة على أوكرانيا، خلال الليل ودمرت الدفاعات الجوية 23 منها.



وقالت القوات الجنوبية التابعة للجيش، في منشور على تيليجرام، إنّها اعترضت تسع طائرات مسيرة، لكن إحداها قصفت منطقة قريبة من الميناء، مما تسبب في نشوب حريق.



وانتشل رجال الإطفاء جثة واحدة مع احتمال وجود أشخاص عالقين، تحت الأنقاض، بينما تكافح فرق الطوارئ للسيطرة على الحريق.



وذكر المنشور إنقاذ حارسة أمن من أحد المباني من دون أن تُصاب بأذى.



وأكّد الجيش أنّ روسيا استخدمت صواريخ أيضًا، في الهجوم، لكنّها فشلت في إصابة أي أهداف.