أرمينيا جمّدت مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعيّ

جمدت أرمينيا مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعيّ، التي تقودها روسيا، لأنّ المعاهدة خذلت أرمينيا، وفق ما أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.



وقال باشينيان، في مقابلة، إنّ أذربيجان، التي خاضت أرمينيا معها حربين على مدى العقود الثلاثة الماضية، لا تلتزم بالمبادئ اللازمة للتوصل إلى معاهدة سلام طويلة الأمد.



وألمح إلى أن أذربيجان تستعد لشن هجوم آخر.



ورأى أنّ معاهدة الأمن الجماعيّ لم تحقق أهدافها، فيما يتعلق بأرمينيا.



وشدّد على أنّه لا يوجد نقاش في شان توقيت إغلاق قاعدة روسية في أرمينيا.