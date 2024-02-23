مقتل فلسطينيّ بضربة مسيّرة في الضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيليّ فلسطينيًا عضوًا في حركة الجهاد الإسلاميّ ضالعًا في عدد من الهجمات ضد إسرائيل، بضربة نفذتها طائرة مسيّرة، في منطقة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن الجيش.



وأفاد الجيش، في بيان، بأن الهجوم استهدف ياسر حنون من سكان جنين "وإرهابيّ في الجهاد الإسلاميّ، سبق أن اعتقل لضلوعه في الأنشطة العسكرية للمنظمة الإرهابية".



وقال: "كان يستعد لتنفيذ هجوم آخر."



ووقعت الضربة في أحد شوارع مخيم جنين للاجئين، عند أسفل المدينة، الواقعة في شمال الضفة الغربية.