بريطانيا والاتحاد الأوروبيّ يتوصلان إلى اتفاق للتعاون في مكافحة الهجرة

تعتزم بريطانيا توقيع اتفاق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، للعمل معًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.



وجعل رئيس الوزراء البريطانيّ المحافظ ريشي سوناك وقف الهجرة من فرنسا عبر قناة المانش أولوية لحكومته، قبل الانتخابات العامة المقررة هذا العام.



وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، أنّ اتفاق الجمعة ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين "فرونتكس" وقوة الحدود البريطانية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر.



وشددت الوزارة على أنّ الاتفاق يشمل أيضًا التعاون في تطوير تقنيات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيّرة لحماية الحدود.