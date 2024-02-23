الرئيس البرازيليّ يلتقي وزير الخارجية الروسيّ

استقبل الرئيس البرازيليّ لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف، الذي اتهم الدول الغربية بالتكتل ضد موسكو بسبب الحرب، في أوكرانيا.



والتقى لولا مع لافروف بعد يوم من اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن.



والرئيس البرازيليّ من معارضي الحملة التي تقودها الولايات المتحدة، لعزل روسيا ومعاقبتها، بسبب غزوها أوكرانيا.



ووصل لافروف، الذي يقوم بجولة في أميركا اللاتينية إلى برازيليا، بعد مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، في ريو دي جانيرو.



وقال هناك لوسائل الإعلام الروسية إنّ بعض الدول الغربية حاولت خلال اجتماع مجموعة العشرين، جعل أوكرانيا القضية المهيمنة على جدول الأعمال.



وأضاف: "حاول بعض زملائنا الغربيين في الاجتماع الوزاريّ لمجموعة العشرين توجيه اتهامات لا أساس لها ضد روسيا وجعل أوكرانيا البند الوحيد في جدول الأعمال بالطرق الممكنة."



ولفت إلى أنّ هذه المحاولات لم تحظ بدعم الدول النامية ومعظم دول الجنوب.