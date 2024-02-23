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بوريل يحض دول الاتحاد الأوروبيّ على بذل المزيد لتزويد أوكرانيا بالذخائر
أخبار دولية
2024-02-23 | 03:26
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بوريل يحض دول الاتحاد الأوروبيّ على بذل المزيد لتزويد أوكرانيا بالذخائر
حض مسؤول السياسة الخارجية، في الاتحاد الأوروبيّ، جوزيب بوريل الدول الأعضاء في التكتل، على بذل المزيد من الجهود لتزويد أوكرانيا بالذخائر، بينما تواجه كييف، التي تعاني من نقص الأسلحة، صعوبات في صد تقدم القوات الروسية على الجبهة.
وقال بوريل في رسالة وجهها إلى وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبيّ: "الجنود الأوكرانيون مصممون على القتال، لكنّهم بحاجة إلى الذخائر بشكل عاجل وبكميات كبيرة."
وأضاف: "التأخير في تسليم الذخائر له تكلفة على صعيد الأرواح ويضعف القدرات الدفاعية لأوكرانيا."
وكان الاتحاد الأوروبيّ قد تعهّد العام الماضي تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة، لكن مع اقتراب انتهاء المهلة، التي حددها لنفسه بحلول الشهر المقبل لن يسلّم سوى أكثر بقليل من نصف هذه العدد.
وأشار بوريل إلى أنّه مع نهاية العام يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة هذه الكمية إلى 1,155,000 قذيفة.
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