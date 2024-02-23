واشنطن توجه اتهامات إلى أفراد طاقم مركب ضُبطت على متنه أسلحة إيرانية

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص لصلتهم بمركب ضبطت البحرية الأميركية على متنه أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، في عملية تسببت أيضًا بمصرع جنديين أميركيين من قوات النخبة، في البحرية.



وأكّدت وزارة العدل، في بيان، أنّ الأربعة - وهم من أفراد طاقم المركب - احتُجزوا، خلال العملية، التي نُفذت في 11 كانون الثاني.



وصعد خلالها جنود من القوات الخاصة في البحرية الأميركية، على متن مركب شراعيّ، قبالة سواحل الصومال، حيث صادروا مكونات صواريخ إيرانية الصنع.



وأوضح البيان أنّه يُزعم أنّ الأسلحة، التي عُثر عليها على متن المركب توافقها مع الأسلحة، التي استخدمها المتمردون الحوثيون في هجماتهم الأخيرة، التي استهدفت سفنًا تجارية وأخرى عسكرية أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن.



ومَثَل الرجال الأربعة وهم محمد بهلوان ومحمد مظهر وغفران الله وإزهار محمد للمرة الأولى، أمام قاض في محكمة في ريتشموند بولاية فيرجينيا.



ووجهت المحكمة إلى بهلوان تهمة نقل رأس حربي بشكل غير قانوني والإدلاء بأقوال كاذبة.



أما الثلاثة الآخرون فقد اتهموا بتقديم معلومات كاذبة لجنود خفر السواحل الأميركي حول طاقم السفينة وحمولتها.